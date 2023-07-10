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طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-10 / 09:13
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا ( 44/ 48 درجة) بكل من مناطق السايس، المنطقة الشرقية، داخل منطقة الغرب، هضاب الفوسفاط ووالماس، سهول تادلة والرحامنة، داخل منطقة سوس،الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مصحوبة برعد قليل وبنزول قطرات مطرية محلية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية وسحب منخفضة فوق السواحل الشمالية والوسطى مع تناثر حبات من الغبار أو الرمال بكل من جنوب البلاد، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المملكة والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و 34 درجة بالجنوب الشرقي، شمال المنطقة الشرقية، جنوب الريف، هضاب الفوسفاط ووالماس، وتادلة. وستكون ما بين 16 و 24 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا ملحوظا بشكل عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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