طقس
الصورة تعبيرية

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-10 / 09:13
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا ( 44/ 48 درجة) بكل من مناطق السايس، المنطقة الشرقية، داخل منطقة الغرب، هضاب الفوسفاط ووالماس، سهول تادلة والرحامنة، داخل منطقة سوس،الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مصحوبة برعد قليل وبنزول قطرات مطرية محلية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية وسحب منخفضة فوق السواحل الشمالية والوسطى مع تناثر حبات من الغبار أو الرمال بكل من جنوب البلاد، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المملكة والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و 34 درجة بالجنوب الشرقي، شمال المنطقة الشرقية، جنوب الريف، هضاب الفوسفاط ووالماس، وتادلة. وستكون ما بين 16 و 24 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا ملحوظا بشكل عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنكيران : المواطن المغربي يجب أن يكون “موكًض”وواعيا بمايقع بالبلاد

بنكيران : المواطن المغربي يجب أن يكون “موكًض”وواعيا بمايقع…

2023-07-09 / 21:32
Photo of الحسيمة ..إدانة قــ..ــاتل شرطي بالسجن المؤبد

الحسيمة ..إدانة قــ..ــاتل شرطي بالسجن المؤبد

2023-07-09 / 20:10
Photo of قضاةٌ يقبلون على تقديم استقالاتهم وطلبات التقاعد النسبي ونادي القضاة ينبه

قضاةٌ يقبلون على تقديم استقالاتهم وطلبات التقاعد النسبي ونادي…

2023-07-09 / 17:40
Photo of بي.بي.سي” تحقق بدفع “مذيع كبير” أموالا لقاصر مقابل صور فاضحة

بي.بي.سي” تحقق بدفع “مذيع كبير” أموالا لقاصر مقابل صور…

2023-07-09 / 17:27
Photo of المنتخب المغربي للدراجات يتوج بذهبية

المنتخب المغربي للدراجات يتوج بذهبية

2023-07-09 / 16:51
Photo of إشادة غينية بمساهمة مؤسسة محمد السادس في حل النوازل المستجدة

إشادة غينية بمساهمة مؤسسة محمد السادس في حل النوازل…

2023-07-09 / 14:41
Photo of أكادير : مراسلة للوالي “حجي “بتطبيق المادة 66 في حق عضو جماعي

أكادير : مراسلة للوالي “حجي “بتطبيق المادة 66 في…

2023-07-09 / 14:00
Photo of فاس.. محاولة تصفية ناظر الحرم الادريسي بواسطة استئجار عناصر إجرامية

فاس.. محاولة تصفية ناظر الحرم الادريسي بواسطة استئجار عناصر…

2023-07-09 / 11:18
Photo of مطالب باستدعاء بنموسى والميراوي لمدارسة الدخول المدرسي والجامعي

مطالب باستدعاء بنموسى والميراوي لمدارسة الدخول المدرسي والجامعي

2023-07-09 / 10:29
Photo of رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب يعلن انتهاء مهامه

رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب يعلن انتهاء مهامه

2023-07-09 / 09:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق