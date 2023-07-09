15 قــ..ـتيلا على الأقل في فيضانات مدمرة بالهند

هبة بريس - وكالات

قضى 15 شخصا على الأقل في فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها أمطار موسمية ضربت شمال الهند وخصوصا نيودلهي التي شهدت هطول أكبر كمية من الأمطار منذ عقود، وفق تقارير ومسؤولين الأحد.

وغمرت المياه الطرق في مناطق عدة من العاصمة حيث بلغ معدل تساقط الأمطار 153 ميلي، وهي أعلى نسبة تُسجل في يوم واحد في شهر يوليو منذ 40 عاما.

ومع توقع هطول أمطار غزيرة ليوم آخر على الأقل، أمرت السلطات بإغلاق المدارس في نيودلهي الإثنين.

وذكرت وكالة “برس ترست” الهندية للأنباء الأحد أن 15 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في ست ولايات شمال الهند.

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