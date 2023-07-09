بنكيران : المواطن المغربي يجب أن يكون “موكًض”وواعيا بمايقع بالبلاد
هبة بريس - الرباط
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المواطن المغربي يجب أن يكون واعيا بكل ما يقع في البلاد، وأن يبقى “موكَض” بحسب تعبيره .
وأضاف بنكيران في كلمة افتتاحية له خلال أشغال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية والمنتخبين بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الأحد ، أن المواطن المغربي مفروض فثه اليقظة للدفاع عن الدولة والمجتمع خلف الملك ، لافتا الى أن نظام الملكية بالمغرب صمام أمان وجب على الكل بذل الجهد للحفاظ عليه.
وأردف بنكيران قائلا : “حين ترون أي شيء غير سليم يجب أن تتحدثوا، وأن تدركوا أنها لا إرادة فوق إرادة الشعوب إلا إرادة الله”.
ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
13
2
15 تعليقات
واش هاذ هاذ المهرج اللي خرج على الشعب وكيسب نعم الله مابغاش يبعد منا والله لا كانت منو الكاينة المنافق الملعون واش عاد باغي يتيقو بيه الناس ويربي الريش كيضحك على راسو المخزن عطاه التقاعد وهو مبغاش يفهم
دو الوجهين كيعطي النصيحة .
المواطن المغربي خاصو يكون موكض و حاضي مزيان هاذ تجار الدين الذين تقاعدوا بسبعة ملايين و وظفوا أبناءهم و تزوجوا النساء و احلقوا اللحى
و رفعوا سن التقاعد و اقروا التعاقد و منعوا الوظيفة عن أبناء الشعب و رفعوا الدعم عن المحروقات…..
المواطن يجب أن يكون يقظا حتى لا يعود القنافذ و يأتوا على ما تبقى .
والله لا ادري بوجه لا زال يصر هذا الشخص على التنغيص علينا اكثر مما تفعله حكومة اخنوش …اما حان لهذا الشخص ان يلزمه بيته في حي الرياض منتشيا بالسبعة ملايين التي يتوصل بها مقابل حمايته الريع والفساد واجهاضه لاحلام الطبقة الوسطى وخاصة الموظفين في العيش الكريم ….? أليس في حزب العدالة والتنمية من يستطيع ان ينصح هذا الشخص بالانزواء والابتعاد عن الخوض في السياسة التي لا يفقه فيها الا تكرار الاحاجي والتحذير من المتربصين بالبلاد بينما لا خطر عليها الا وجوده ووجود أمثاله من لصوص المال العام واثرياء الفساد والريع في الاحزاب والبرلمان والسلطة…
وا سير بعد علينا و كن تحشم يا التمساح تلكبير
الشعب المغربي عايز بك .. و عارف مادرتي به عندما كنت وزيرا.. حاليا الى فيك النفس تنازل على 9ملايين شهريا.. انها فلوس الشعب الفقير….
التوكل على اعيا أوجات حكومة ديالكون اتصالات اعليه باسم الدين او قال الله قال الرسول واللحية المغربي اعمرو يشك في ناس كتصلي واتهدر باسم الله
سيماهم على وجوههم
البلاد مشات احمادي ، عصابة خبيثة تحكم ، ارجعوا الى صفحة الفرشة Lfercha على فيسبوك ان أردتم فهم من يحكم فعليا
فات الأوان بعدما بعتم ذمتكم بدراهم واشتريتك الأصوات بالكذب والنفاق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اولا لا اريد ان اعلق على ماقاله هذا المخلوق لانه هو وحزبه السبب في هذه الكارثة التي يعيشها الشعب المغربي الفقير ثانيا اريد ان ابلغه انه لن يعود الى رئاسة الحكومة مرة اخرى لان الشعب المغربي المقهور اكتوى بناغر الغلاء والسكوت على التماسيح والمفسدين بكلمة واحدة وهي عفى الله على ماسلف
المغربي يجب أن يكون “موكًض”
النفاق من العيار الثقيل، خربتي الموظف والمتقاعد، وخرجتي ب 9 مليون الصافي الشهري متاعك. كان من المفروض ترفض أي زيادة في الشهرية تاع القاعد ديالك، سننت القانون خصك طبقو حتى على راسك، أنا موظف بسيط بسباب ديالك نقصوا ليا 800 درهم في أجرة التقاعد المغاربة “وْعَاوْ”
كفار قريش
بنكيران يطلب من المغاربة أي يكونو موكضين و فايقين مع المنافسين المنتخبين لكن يكونو أغبياء و مكلخين معاه
الوجه اعلاش يحشم ما عندوش هو سبب هذا البلاء في البلاد أو لخرين اللي باقي مكبرين ليه الشأن اش بغينا هاذ المدخلات ديالو يمشي اعاود لراسو