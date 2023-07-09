بنكيران : المواطن المغربي يجب أن يكون “موكًض”وواعيا بمايقع بالبلاد

هبة بريس - الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المواطن المغربي يجب أن يكون واعيا بكل ما يقع في البلاد، وأن يبقى “موكَض” بحسب تعبيره .

وأضاف بنكيران في كلمة افتتاحية له خلال أشغال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية والمنتخبين بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الأحد ، أن المواطن المغربي مفروض فثه اليقظة للدفاع عن الدولة والمجتمع خلف الملك ، لافتا الى أن نظام الملكية بالمغرب صمام أمان وجب على الكل بذل الجهد للحفاظ عليه.

وأردف بنكيران قائلا : “حين ترون أي شيء غير سليم يجب أن تتحدثوا، وأن تدركوا أنها لا إرادة فوق إرادة الشعوب إلا إرادة الله”.

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