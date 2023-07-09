بنكيران : المواطن المغربي يجب أن يكون “موكًض”وواعيا بمايقع بالبلاد

2023-07-09 / 21:32
0
هبة بريس - الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المواطن المغربي يجب أن يكون واعيا بكل ما يقع في البلاد، وأن يبقى “موكَض” بحسب تعبيره .

وأضاف بنكيران في كلمة افتتاحية له خلال أشغال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية والمنتخبين بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الأحد ، أن المواطن المغربي مفروض فثه اليقظة للدفاع عن الدولة والمجتمع خلف الملك ، لافتا الى أن نظام الملكية بالمغرب صمام أمان وجب على الكل بذل الجهد للحفاظ عليه.

وأردف بنكيران قائلا : “حين ترون أي شيء غير سليم يجب أن تتحدثوا، وأن تدركوا أنها لا إرادة فوق إرادة الشعوب إلا إرادة الله”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحسيمة ..إدانة قــ..ــاتل شرطي بالسجن المؤبد

الحسيمة ..إدانة قــ..ــاتل شرطي بالسجن المؤبد

2023-07-09 / 20:10
Photo of قضاةٌ يقبلون على تقديم استقالاتهم وطلبات التقاعد النسبي ونادي القضاة ينبه

قضاةٌ يقبلون على تقديم استقالاتهم وطلبات التقاعد النسبي ونادي…

2023-07-09 / 17:40
Photo of بي.بي.سي” تحقق بدفع “مذيع كبير” أموالا لقاصر مقابل صور فاضحة

بي.بي.سي” تحقق بدفع “مذيع كبير” أموالا لقاصر مقابل صور…

2023-07-09 / 17:27
Photo of المنتخب المغربي للدراجات يتوج بذهبية

المنتخب المغربي للدراجات يتوج بذهبية

2023-07-09 / 16:51
Photo of إشادة غينية بمساهمة مؤسسة محمد السادس في حل النوازل المستجدة

إشادة غينية بمساهمة مؤسسة محمد السادس في حل النوازل…

2023-07-09 / 14:41
Photo of أكادير : مراسلة للوالي “حجي “بتطبيق المادة 66 في حق عضو جماعي

أكادير : مراسلة للوالي “حجي “بتطبيق المادة 66 في…

2023-07-09 / 14:00
Photo of فاس.. محاولة تصفية ناظر الحرم الادريسي بواسطة استئجار عناصر إجرامية

فاس.. محاولة تصفية ناظر الحرم الادريسي بواسطة استئجار عناصر…

2023-07-09 / 11:18
Photo of مطالب باستدعاء بنموسى والميراوي لمدارسة الدخول المدرسي والجامعي

مطالب باستدعاء بنموسى والميراوي لمدارسة الدخول المدرسي والجامعي

2023-07-09 / 10:29
Photo of رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب يعلن انتهاء مهامه

رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب يعلن انتهاء مهامه

2023-07-09 / 09:32
Photo of طقس الأحد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

طقس الأحد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2023-07-09 / 09:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق