صحيفة “آس” : تتويج الأشبال بكأس افريقيا يؤكد “الدورة السحرية” للكرة المغربية

2023-07-09 / 21:00
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هبة بريس - و م ع

قالت اليومية الإسبانية المتخصصة (آس)، اليوم الأحد، إن فوز المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بلقب كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة، مساء السبت بالرباط، على حساب نظيره المصري، يؤكد “الدورة السحرية” لكرة القدم المغربية .

وكتبت الصحيفة الإسبانية أن “اللقب بقي في المغرب لتأكيد دورة سحرية للكرة المغربية”، مؤكدة أن عبد الصمد الزلزولي ورفاقه “أصبحوا أبطالا وطنيين”.

وتضيف اليومية الإسبانية ” الزلزولي حقق هدفه. توج المغرب بطلا لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة، يوم السبت، وكان لاعب برشلونة نجمه البارز”.

وذكرت (آس) أن “أشبال الأطلس فازوا في الوقت الإضافي وأحرزوا اللقب في ملعب كان مملوءا عن آخره”، مشيرة إلى أن “كرة القدم المغربية تتقدم بخطى ثابتة ولاعب برشلونة البالغ من العمر 21 عاما هو أحد أبرز نجومها”.

وقالت الصحيفة الرياضية الإسبانية اليومية “مرتديا شارة العميد، سجل الزلزولي ثلاثة أهداف (أفضل هداف) وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في خمس مباريات” طوال المسابقة.

وتوج المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بلقب كأس افريقيا للأمم لهذه الفئة، عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) ، في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء السبت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لحساب نهائي البطولة.

وافتتح المصريون التسجيل في الدقيقة العاشرة بفضل محمود صابر (10) قبل أن يدرك يانيس بكراوي التعادل في الدقيقة 37. وخلال الوقت الإضافي، سجل أسامة ترجالين هدف الفوز للمغاربة.

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