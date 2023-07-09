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رئيس مجلس الأئمة بالكوت ديفوار يشيد بالريادة الدينية للملك محمد السادس

2023-07-09 / 20:36
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هبة بريس - و م ع

أشاد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية بالكوت ديفوار، شيخ الأمة عثمان دياكيتي، اليوم الأحد بمراكش، بالريادة الدينية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس.

وأبرز السيد عثمان دياكيتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الندوة الدولية حول موضوع “ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي”، تعكس الريادة الدينية لجلالته، وذلك سيرا على نهج أسلافه المنعمين.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأئمة بالكوت ديفوار، في هذا التصريح على هامش الندوة المنظمة على مدى ثلاثة أيام، على أن العلماء الأفارقة ملتزمون بالعمل، وفقا لدعوة جلالة الملك، لأن “يكون لهم تأثير إيجابي في الناس، وذلك بأن يبينوا لهم محاسن الوسطية والاعتدال”، وذلك بهدف حفظ الدين وحضارة الإسلام في الأرض الإفريقية.

من جهة أخرى، أبرز سمو وإشعاع النموذج الديني المغربي، مشيرا إلى العدد الكبير للأئمة الأفارقة الذين تلقوا تكوينهم بالمملكة.

كما أشاد، في هذا السياق، بالدور الرئيسي الذي تضطلع به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في التقريب وإرساء التناغم بين علماء القارة، موضحا بأن هذه المؤسسة مكنت العلماء الأفارقة من الالتقاء لمناقشة القضايا الهامة، وهو ما يشهد عليه انعقاد الندوة الدولية حول “ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي”.

وتعرف هذه الندوة، المنظمة من قبل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة على مدى ثلاثة أيام، مشاركة أزيد من 350 عالما وعالمة ينتمون إلى 72 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، ويمثلون هيئات الإفتاء والمجالس الإسلامية العليا في هذه البلدان.

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تعليق واحد

  1. ممكن تشرحو لنا عن اي دين تتكلمون ؟! وتشرحون لنا قوله تعالى : إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19

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