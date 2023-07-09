الرجاء البيضاوي يفوز على الوداد ويتأهل إلى نهائي كأس العرش
هبة بريس - القسم الرياضي
تأهل الرجاء الرياضي إلى نهائي كأس العرش عقب فوزه على غريمه التقليدي الوداد الرياضي بهدف دون رد، في مباراة الديربي التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب محمد الخامس، ضمن لقاءات دور النصف.
وجاء هدف التقدم للرجاء الرياضي بهدف عكسي عن طريق ارسين زولا في الدقيقة 18.
وسيلتقي الرجاء الرياضي في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الثاني بين نهضة بركان والفتح الرياضي.
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9 تعليقات
يستحق ذالك الفريق الأخضر..
أظن أن النتيجة بدأت تتضح منذ دخولها محمد بودريقة الى النادي رجاء الرياضي..
ألف مبروك للرجاء الرياضي..
هنيئا للرجاء الرياضي دمتم متألقين دائما..
نتمنى لهم الفوز بكأس العرش..
ديما رجاء ….
تحية للطاقم الفني والإداري الرجاوي…
الرجاء بدأ يسترجع قواه ..
تحية لكل اللاعبيين الرجاويين ..