الحسيمة ..إدانة قــ..ــاتل شرطي بالسجن المؤبد
هبة بريس - متابعة
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، هذا الأسبوع، برفع عقوبة قاتل شرطي من 25 سنة سجنا نافذة الى المؤبد .
وقرىت هيئة الحكم برفع العقوبة الصادرة في حق قاتل شرطي برتبة حارس أمن بالمجموعة المتنقلة لحفظ النظام، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بـ”القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد و إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، و ارتكاب العنف ضدهم، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الاموال و الاشخاص و تهديدا للأمن العام.
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المجموع 1 آراء
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11 تعليقات
يجب تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب..
شكرا للقضاء على هذا الحكم ..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
اللهم ارحم الفقيد..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
شكرا للقضاء النوبه على هذا الحكم ..
الإعدام له وليس المؤبد..
نريد رجوع حكم الإعدام وتطبيقه أمام الملأ ليكون عبرة لغيره..
استقواء الجانحين والمشرملين على المواطنين وبعض الأحيان يتعدى حدودهم رجال الأمن..
إطلاق النار هو الحل للتخلص من الميكروبات الضارة..
اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك الواسعة..