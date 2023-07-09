الحسيمة ..إدانة قــ..ــاتل شرطي بالسجن المؤبد

هبة بريس - متابعة

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، هذا الأسبوع، برفع عقوبة قاتل شرطي من 25 سنة سجنا نافذة الى المؤبد .

وقرىت هيئة الحكم برفع العقوبة الصادرة في حق قاتل شرطي برتبة حارس أمن بالمجموعة المتنقلة لحفظ النظام، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بـ”القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد و إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، و ارتكاب العنف ضدهم، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الاموال و الاشخاص و تهديدا للأمن العام.

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