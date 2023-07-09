5 آلاف عنصر من القوات العمومية لتأمين ديربي كأس العرش

2023-07-09 / 18:53
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هبة بريس -

اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، مساء اليوم الأحد 09 يوليوز الجاري، على الترتيبات الأمنية ومخططات العمل الميدانية التي خصصتها ولاية أمن الدار البيضاء لتأمين مقابلة الديربي المحلي بين الوداد والرجاء الرياضي البيضاوي، برسم نصف نهاية كأس العرش.

وقد استمع المدير العام للأمن الوطني والوفد الأمني الهام المرافق له لشروحات دقيقة قدمها والي أمن الدار البيضاء حول بروتوكول تأمين مدرجات ومرافق ملعب مركب محمد الخامس الذي يحتضن هذه المباراة، فضلا عن مخططات العمل الموازية لتأمين الجولان ومواكبة انسيابية السير والتوافد الكثيف للجماهير، وكذا مواصلة التغطية الأمنية المتكاملة لكافة مناطق القطب الحضري للدار البيضاء.

للإشارة، فقد خصصت ولاية أمن الدار البيضاء ما مجموعه 5000 عنصر من مختلف التشكيلات الأمنية ووحدات حفظ النظام والقوات العمومية، المدعومة بفرق تقنية ولوجستيكية مهمة، وذلك لضمان التدبير الرشيد والمحكم لإجراء هذه المباراة، كما سخرت لنفس الغرض حوالي 200 مركبة أمنية، من بينها سيارات رباعية الدفع ومركبات مصفحة ودرجات نارية، فضلا عن مركبات مجهزة بكاميرات محمولة.

وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة جميع التظاهرات الرياضية التي تحتضنها بلادنا، معتمدة في ذلك على بروتوكولات للأمن والسلامة تستحضر خصوصية ورهانات كل تظاهرة، وتفرد لها الموارد البشرية واللوجيستيكية اللازمة، وذلك بما يسمح بتأمين هذه التظاهرات من جهة، ويساهم في تعزيز سمعة المغرب كبلد آمن قادر على احتضان كل الملتقيات الرياضية القارية والعالمية من جهة ثانية.

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