الاعلام السنغالي يسلط الضوء على فوز المنتخب المغربي بكأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة

هبة بريس - و م ع

سلطت الصحافة السينغالية اليوم الاحد ، الضوء على الفوز المستحق للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لاقل من 23 سنة بكأس افريقيا للأمم بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره المصري (2 – 1).

وكتبت وكالة الانباء السنغالية تحت عنوان “اشبال الاطلس يفوزون بأول كأس في تاريخهم” ان المغرب أحرز لأول مرة كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة على حساب مصر التي انتصر عليها السبت (2- 1 ) بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأضافت الوكالة ان اشبال الاطلس أطاحوا بالفراعنة حاملي اللقب أمام جمهور غفير غصت به جنبات ملعب الأمير مولاي عبد الله، مذكرة بان المنتخب المغربي سيشارك للمرة الثامنة في تاريخه في الألعاب الأولمبية المقررة في باريس سنة 2024 ، رفقة المنتخب المصري الذي يشارك للمرة الثالثة عشر، ومالي التي تحضرها لأول مرة منذ 2004 .

من جهته أشار الموقع الاخباري (سينيويب) ان الفريقين لم يخذلا الجمهور الغفير حيث استطاع المنتخب المصري تسجيل هدف في الدقيقة العاشرة بتسديدة رائعة من محمود صابر الذي اخرج الحكم في وجهه الورقة الحمراء بعد اربع دقائق بعد توقيعه الهدف عقب ارتكابه خطأ في حق قائد الفريق الوطني المغربي عبد الصمد الزلزولي.

وأضاف الموقع ان الفريق الوطني المغربي الذي انهزم سنة 2011 في المباراة النهائية من هذه البطولة امام الغابون، استطاع هذه المرة انتزاع الكاس القارية بميدانه.

من جانبه كتب موقع (دكار اكتو) ان منتخب المغرب استطاع التغلب على نظيره المصري (2 -1 ) في لقاء اوفى بكل وعوده بمجمع الأمير مولاي عبد الله، فيما قال موقع (سينغو) ان منتخب المغرب لاقل من 23 سنة اطاح بنظيره المصري في المباراة النهائية لكأس افريقيا للأمم لهذه الفئة ، ليحرز بذلك اول كأس افريقية في مشواره.

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