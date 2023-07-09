المنتخب المغربي للدراجات يتوج بذهبية

2023-07-09 / 16:51
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هبة بريس _ رياضة

توج المنتخب المغربي للدراجات ،اليوم الأحد، بمدينة تيبازة الجزائرية، بالميدالية الذهبية، في السباق ضد الساعة حسب الفرق، ضمن منافسات الدورة ال15 من الألعاب الرياضية العربية، المقامة بالجزائر ما بين 05 و 15 يوليوز الجاري.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للدراجات أن الفريق المغربي قطع مسافة السباق، الذي جرى في مدار مغلق (5ر58 كلم) في زمن قدره 1س 17 د و59 ث، أي بمعدل سرعة بلغ 23ر45 كلم في الساعة، متقدما بفارق مريح على المنتخبين الجزائري (1س و 20 د و8 ث) والإماراتي (1 س و 28 د و 9 ث)، بينما حل المنتخب السعودي رابعا (1 س و30د و 46 ث).

وأضاف المصدر ذاته أن الفريق المغربي، الذي ظفر بالميدالية الذهبية لسباق ضد الساعة حسب الفرق، يتألف من الدراجين أشرف الدغمي، المصنف رابعا على الصعيد الإفريقي (أفريكا تور) ومحسن الكورجي، الفائز مؤخرا بطواف الكاميرون، وعادل العرباوي، بطل المغرب لسباق ضد الساعة فردي وأسامة خافي.

وستخوض العناصر الوطنية يوم الثلاثاء المقبل السباق على الطريق ضد الساعة فردي (8ر29 كلم) ويوم الجمعة المقبل 14 يوليوز السباق على الطريق عام فردي (5ر146 كلم).

وتشارك في منافسات سباق الدراجات منتخبات البلد المضيف (الجزائر) والمغرب والبحرين والعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسوريا وتونس والكويت.

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