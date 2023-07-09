فيفا” تكلف ريدوان بأغنية كأس العالم للسيدات

هبة بريس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تجديد الثقة في المنتج المغربي نادر بلخياط، المعروف فنيا باسم “ريدوان”، للإشراف على الأغنية الرسمية لكأس العالم للسيدات لعام 2023 المرتقب تنظيمها في غضون هذه السنة، بمشاركة 32 منتخبا من العالم، في كل من أستراليا ونيوزيلندا، وذلك بعد النجاح “الكبير” الذي حققه المُنتج بأغنية “الحالمون” خلال افتتاح كأس العالم قطر 2022، بأداء كل من نجم الفرقة الكورية (BTS) “جونغكوك” والفنان القطري “فهد الكبيسي”

وأوضحت “الفيفا” أن الأغنية المتفق عليها ستحمل عنوان Do it Again، وستكون من أداء الفنانتين “بيني BENEE” من نيوزيلندا، و”مالرات Mallrat” من أستراليا، من أجل تجسيد ما وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بكونه “قيم البطولة المتمثلة في الوحدة والاحتفال بالسيدات وتمكينهن، لتكون بمثابة أجمل خلفية موسيقية لبطولة لا تنسى”

وأضاف الاتحاد، في بيان له، أن هذا “الجهد الإبداعي أثمر أغنية حماسية ستلهب حماس الجمهور حول العالم، وستكون بمثابة خلفية موسيقية للبطولة، تخلدها ذاكرة عشاق المستديرة الساحرة” مضيفا بأن الأغنية “ستتحول إلى إرث دائم لمحطة نوعية في تاريخ رياضة السيدات بالنظر إلى أن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، ماضية في طريقها لتكون الحدث الرياضي الخاص بالسيدات ذي الحضور الجماهيري الأكبر على الإطلاق”.

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