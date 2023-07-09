نديم لغموشي يفوز بفضية كأس التايلاند للدراجات

2023-07-09 / 15:23
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هبة بريس _ رياضة

فاز الدراج المغربي دين ريفيس نديم لغموشي ، اليوم الأحد، بالميدالية الفضية في الجائزة الكبرى لنيل كأس التايلاند بالعاصمة بانكوك في صنف “بي إم إكس”.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للدراجات، أن هذه المحطة عرفت مشاركة خيرة دراجي تخصص (بي إم إكس) خصوصا من قارة آسيا، يقودهم كوميت سيكبراسيرت، الفائز بالكأس، بطل قارة آسيا وعضو فريق المركز الدولي للدراجات.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المشاركة تدخل في إطار برنامج عمل مشترك بين الجامعة الملكية المغربية للدراجات واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بهدف التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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