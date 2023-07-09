اختيار 3 لاعبين من المنتخب الوطني ضمن التشكيلة المثالية لكأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

اختار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم 3 لاعبين من المنتخب الوطني المغربي ضمن التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا لاقل من 23 سنة التي أقيمت ببلادنا.

وضمت التشكيلة المثالية للبطولة كلا من عبد الصمد الزلزولي وإسماعيل الصيباري وزكرياء الواحدي.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي حسم لقب كان اقل من 23 سنة لصالحه بعد فوزه في النهائي على مصر بهدفين لواحد.

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