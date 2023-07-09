كأس إفريقيا U23 .. ثلاثي مغربي ضمن التشكيلة المثالية

2023-07-09 / 15:08
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هبة بريس _ رياضة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة، التي توج بها “أشبال الأطلس” عقب الفوز على مصر بهدفين لواحد ، في المباراة النهائية.

وتواجد ضمن التشكيلة المثالية للبطولة القارية التي احتضنها المغرب، الثلاثي المغربي عبد الصمد الزلزولي واسماعيل الصيباري وزكرياء الوهدي

ونجح “أشبال الأطلس” في انتزاع بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للمرة الثامنة، وأعادوا بالتالي كرة القدم المغربية من جديد إلى الواجهة الأولمبية بعد فوزهم على منتخب مالي في مباراة نصف النهائي.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024، فيما يشارك صاحب المركز الرابع في مباراة الملحق الإفريقي الآسيوي.

وفي ختام المباراة، تم تسليم الكأس القارية لعميد المنتخب الوطني عبد الصمد الزلزلولي، الذي حاز أيضا لقب هداف البطولة

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‫5 تعليقات

  5. هل يجود لاعب في التشكيلة من غير المنتخبات التي بلغت النصف غنيا مالي المغرب مصر

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