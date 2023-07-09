ضبط 700 سلاح ناري في بريطانيا بعملية مشتركة مع إسبانيا

هبة بريس _ وكالات

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (إن سي إيه) إنها صادرت بالتعاون مع قوات الحرس المدني الإسباني أكثر من 700 سلاح ناري في عملية استمرت خمس سنوات لمنع الأسلحة المقلدة التي يمكن تحويلها بسهولة إلى أسلحة فتاكة من دخول بريطانيا.

واستهدفت العملية، التي شاركت فيها أيضا جهات إنفاذ قانون دولية وتجار تجزئة في الأسلحة النارية، أسلحة فارغة بدون طلقات تشبه المسدسات مثل تلك التي تصنعها شركة غلوك

ويتم تداول هذه الأسلحة بشكل قانوني في بعض أنحاء قارة أوروبا، لكن من غير القانوني حيازتها أو استيرادها في بريطانيا

وتعمل وكالة “إن سي إيه” البريطانية مع الوكالة الإسبانية على هذا المشروع الذي يطلق عليه اسم “فيزاردلايك” بهدف مكافحة التهديد الناجم عن هذا النوع من الأسلحة منذ عام 2019.

وقالت الوكالة البريطانية إن العملية أدت حتى الآن إلى مصادرة 703 قطع من الأسلحة النارية وإلقاء القبض على 74 شخصا وصدور أحكام إدانة بحق 50.

وسنَّت إسبانيا في الآونة الأخيرة تشريعا جديدا يفرض قيودا على بيع هذه الأسلحة، إذ صار يتعين على المشترين تقديم وثائق هوية إسبانية وموافقة الشرطة قبل الشراء

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