ضبط 700 سلاح ناري في بريطانيا بعملية مشتركة مع إسبانيا

2023-07-09 / 13:45
5
هبة بريس _ وكالات

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (إن سي إيه) إنها صادرت بالتعاون مع قوات الحرس المدني الإسباني أكثر من 700 سلاح ناري في عملية استمرت خمس سنوات لمنع الأسلحة المقلدة التي يمكن تحويلها بسهولة إلى أسلحة فتاكة من دخول بريطانيا.

واستهدفت العملية، التي شاركت فيها أيضا جهات إنفاذ قانون دولية وتجار تجزئة في الأسلحة النارية، أسلحة فارغة بدون طلقات تشبه المسدسات مثل تلك التي تصنعها شركة غلوك

ويتم تداول هذه الأسلحة بشكل قانوني في بعض أنحاء قارة أوروبا، لكن من غير القانوني حيازتها أو استيرادها في بريطانيا

وتعمل وكالة “إن سي إيه” البريطانية مع الوكالة الإسبانية على هذا المشروع الذي يطلق عليه اسم “فيزاردلايك” بهدف مكافحة التهديد الناجم عن هذا النوع من الأسلحة منذ عام 2019.

وقالت الوكالة البريطانية إن العملية أدت حتى الآن إلى مصادرة 703 قطع من الأسلحة النارية وإلقاء القبض على 74 شخصا وصدور أحكام إدانة بحق 50.

وسنَّت إسبانيا في الآونة الأخيرة تشريعا جديدا يفرض قيودا على بيع هذه الأسلحة، إذ صار يتعين على المشترين تقديم وثائق هوية إسبانية وموافقة الشرطة قبل الشراء

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مرشح رئاسي متــ..ـطـرف سابق: فرنسا قد تصبح جمهورية إسلامية

مرشح رئاسي متــ..ـطـرف سابق: فرنسا قد تصبح جمهورية إسلامية

2023-07-09 / 19:51
Photo of تبون يحذر من نشر أخبار غير رسمية حول نشاطه الرئاسي

تبون يحذر من نشر أخبار غير رسمية حول نشاطه…

2023-07-09 / 19:21
Photo of ق..تيل ومفقودون في انهيار أرضي بالصين

ق..تيل ومفقودون في انهيار أرضي بالصين

2023-07-09 / 13:21
Photo of الصومال.. القضاء على 40 إرهابيا في تنظيم “الشباب”

الصومال.. القضاء على 40 إرهابيا في تنظيم “الشباب”

2023-07-09 / 13:00
Photo of عمره 17 سنة.. محكمة تونسية تقضي بسجن متشدد لمدة 25 عاما

عمره 17 سنة.. محكمة تونسية تقضي بسجن متشدد لمدة…

2023-07-09 / 12:50
Photo of الأردن.. مقتل 3 “مطلوبين خطرين” باشتباك مع قوة أمنية خاصة

الأردن.. مقتل 3 “مطلوبين خطرين” باشتباك مع قوة أمنية…

2023-07-09 / 12:41
Photo of سوتشي.. السيول تجرف عشرات السيارات

سوتشي.. السيول تجرف عشرات السيارات

2023-07-09 / 11:13
Photo of تونس.. فقدان 10 مهاجرين على الأقل ووفاة واحد بعد غرق قاربهم

تونس.. فقدان 10 مهاجرين على الأقل ووفاة واحد بعد…

2023-07-09 / 11:01
Photo of رسميا… أوكرانيا تعترف بتفجير جسر القرم

رسميا… أوكرانيا تعترف بتفجير جسر القرم

2023-07-09 / 09:39
Photo of كاليفورنيا..ستة قتلى في تحطم طائرة رجل أعمال

كاليفورنيا..ستة قتلى في تحطم طائرة رجل أعمال

2023-07-08 / 20:14

‫5 تعليقات

  4. ….يتم تداول هذه الأسلحة بشكل قانوني في بعض أنحاء قارة أوروبا، لكن من غير القانوني حيازتها أو استيرادها في بريطانيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق