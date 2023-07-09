أكادير : مراسلة للوالي “حجي “بتطبيق المادة 66 في حق عضو جماعي

2023-07-09 / 14:00
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه عضو ” م .ب” بالمجلس الجماعي لأكادير مراسلة لعامل عمالة أكادير إدوتنان ووالي جهة سوس ماسة ، بخصوص تطاول عضو بالجماعة الترابية بأكادير على اختصاصات يمنعها عنه القانون.

وقال العضو نفسه في مراسلته التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخة منها إنه “جاء في منطوق المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بشكل صريح ما يلي: يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب،أن يمارس،خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 أعلاه”.

وأضاف المشتكي أن كاتب المجلس الجماعي لأكادير يقوم بالعديد من المهام الواردة أعلاه بشكل علني ومخالف للقانون، كما هو موثق لدى مصالح الجماعة بمختلف قطاعاتها، وبحضور مستمر صباحا مساء بديوان الرئيس يدير و يتدخل في تدبير مصالح الجماعة، مطالبا عامل العمالة ، بصفة صاحب الرسالة عضوا منتخبا بالجماعة، بحماية القانون من خلال تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113.

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‫5 تعليقات

  1. مراسلة إلى الوالي حجي و ليس مراسلة للوالي حجي
    لأنه حينما نقول مراسلة للوالي حجي فإن المعنى أن الوالي حجي هو من أرسلها؛ بينما مضمون المقال عكس ذلك

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