عمره 17 سنة.. محكمة تونسية تقضي بسجن متشدد لمدة 25 عاما

هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة تونسية بحبس متشدد لمدة 25 عاما بعد إدانته بالمشاركة في عملية إرهابية إثر التحاقه بجماعات متحصنة بالمرتفعات الغربية للبلاد، حسب ما نقلته وسائل إعلامية محلية.

ووفقا لما نقله موقع إذاعة “موزاييك” المحلية، فإن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، قضت بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما في حق قاصر التحق بصفوف خلايا إرهابية بجبال الكاف والقصرين، مشاركا في عملية إرهابية أدت إلى إصابة أمني بجروح.

وفي تفاصيل الملف انخرط المتهم البالغ من العمر 17 عاما في صفوف خلايا إرهابية متحصنة بجبال الكاف والقصرين وشارك في ”تدريبات حول العمليات الإرهابية”.

ويصدر القضاء التونسي باستمرار أحكاما سجنية ضد متشددين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الذي تبناه البرلمان في العام 2015.

ففي يناير الفائت، قضت محكمة بالسجن حتى 25 عاما بحق تسع نساء ملاحقات منذ العام 2016، بتهمة تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك.

وتواجه تونس جماعات متطرفة تتحصن بالمرتفعات الغربية المحاذية للجزائر، من بينها “جند الخلافة” الذي يدين بالولاء لتنظيم “داعش” الإرهاربي و”عقبة بن نافع” الذي يتبع تنظيم “القاعدة في المغرب الإسلامي” الإرهابي.

ومنذ العام 2015 تعيش تونس في ظل حالة الطوارئ التي تم إقرارها عقب عملية إرهابية قرب وزارة الداخلية أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي بعد تفجير حافلتهم من قبل انتحاري

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