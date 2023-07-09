الأردن.. مقتل 3 “مطلوبين خطرين” باشتباك مع قوة أمنية خاصة

هبة بريس _ وكالات

قتل 3 مطلوبين خطرين، محكومين بقضايا إرهاب، باشتباك مسلح، الأحد، مع قوة أمنية خاصة، وفقا لما نقله مراسل “الحرة” عن الأمن العام الأردني.

وكان اثنان من المطلوبين فرا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، بينما الثالث مطلوب رئيسي في خلية الحسينية الإرهابية، وقضية مقتل عميد، وقضايا إرهابية أخرى، وهو شقيق أحد الفارين من مركز الإصلاح والتأهيل.

وعملت فرق تحقيق ومراقبة لأيام متواصلة لحين تحديد مكان وجود المطلوبين والفارين ومداهمتهم على الشريط الحدودي جنوب شرقي المملكة. وأكدت التحقيقات أن المطلوبين مسلحين ويستخدمون إحدى المركبات ويتحركون في نطاق مناطق صحراوية.

ومشطت القوة الأمنية منطقة وجودهم سيرا على الأقدام لساعات طويلة في ظروف صعبة، نظرا لوعورة وصعوبة تضاريسها، وطبقت قواعد الاشتباك معهم بعد أن بادروا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة، ولم تقع أي إصابات بصفوف العناصر الأمنية، بحسب البيانات الأمنية.

وتم تأكيد هوية المطلوبين الثلاثة بالفحوص الفنية والمخبرية وعرض جثثهم على ذويهم والتعرف عليهم.

وأشار المراسل إلى أن لجنة التحقيق المشكّلة للتحقيق في حادثة فرار النزيلين، ما زالت مستمرة لمحاسبة أي مقصر أو مهمل في الحادثة.

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