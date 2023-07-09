Tunisian people stand at the seaside in coastal town Zarzis in southeastern Tunisia February 18, 2011. Tunisia has deployed soldiers to stop a tide of illegal immigrants trying to reach Italy, a military source said Monday, after Rome said a revolution in the north African country had set off a "biblical exodus." Soldiers have also been deployed in Zarzis. REUTERS/Anis Mili (TUNISIA - Tags: POLITICS SOCIETY)

تونس.. فقدان 10 مهاجرين على الأقل ووفاة واحد بعد غرق قاربهم

2023-07-09 / 11:01
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هبة بريس _ وكالات

قال مسؤول قضائي، الأحد، إن ما لا يقل عن 10 مهاجرين تونسيين فقدوا وتوفي آخر في غرق قارب قبالة سواحل تونس بعد أن تعطل حينما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف المتحدث باسم محكمة صفاقس، فوزي المصمودي، لرويترز أن قوات خفر السواحل أنقذت 11 مهاجرا كانوا على متن المركب نفسه الذي انطلق من شواطئ جرجيس جنوب البلاد.

وفي يونيو الماضي، قال المصمودي إن ما لا يقل عن 12 مهاجرا أفريقيا فقدوا وتوفي ثلاثة بعد غرق ثلاثة قوارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وسط ارتفاع حاد في إبحار قوارب المهاجرين من تونس.

وأضاف لرويترز أن خفر السواحل أنقذ 152 آخرين قبالة سواحل مدينة صفاقس في الجنوب التونسي.

وأفاد خبراء من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر هذا العام ناهز 2000.

ومعروف أن عدد الأشخاص الذين يفقدون حياتهم كل عام في البحر المتوسط صادم، لكن هذا العام “في طريقه ليكون أسوأ من العام الماضي”، وفق تقرير للإذاعة الأميركية العامة “أن بي آر”، نشر في أواخر يونيو الماضي.

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‫5 تعليقات

  2. يجب التوضيح الهجرة والمهاجر يقال لمن ذهب من بلاد.الكفر إلى بلاد المسلمين ليس العكس انتبهوا للمصلطحات

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