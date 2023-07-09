مطالب باستدعاء بنموسى والميراوي لمدارسة الدخول المدرسي والجامعي

2023-07-09 / 10:29
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هبة بريس _ الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك بمناقشة الدخول المدرسي والجامعي المقبل، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحسب نص الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس اللجنة، فإن موضوع الاجتماع الأول للجنة بمدارسة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، في إطار الاستعداد للدخول المدرسي المقبل، بشأن الموارد البشرية الكافية والمؤهلة لتنزيل مشروع مؤسسات الريادة، والامكانات المادية واللوجستية، والتدابير المتخذة لمعالجة الاكتظاظ، ثم التدابير المتخذة لمعالجة التعثرات في التعلمات الأساسية.

بينما تطالب المجموعة بتخصيص الاجتماع الأخر، لمدارسة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار الاستعداد للدخول الجامعي المقبل، لتجاوز الاكتظاظ داخل المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، ولمواجهة نقص الموارد البشرية والأساتذة الجامعيين، لحلحلة تحدي الهدر الجامعي، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالموارد البيداغوجية لاعتماد التعليم عن بعد.

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