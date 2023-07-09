الملك محمد السادس

الملك يهنئ المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة

2023-07-09 / 10:13
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هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لأعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة، بمناسبة تتويجهم بلقب كأس إفريقيا للأمم 2023، والتأهل إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “وبعد، فقد تتبعنا ببالغ السرور والاعتزاز، تتويج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة، بلقب كأس إفريقيا للأمم 2023 التي احتضنتها بلادنا، والتأهل إلى الألعاب الأولمبية المقبلة “باريس 2024”.

وأضاف جلالته “ونغتنم مناسبة هذا الإنجاز القاري الجديد، لنعرب لكم عن أحر تهانئنا ومباركتنا لكم هذا اللقب الأول من نوعه، والذي يؤكد، مرة أخرى، الحضور الوازن لمنتخبات وأندية كرة القدم الوطنية قاريا ودوليا، مشيدين، في هذا الخصوص، بجهود كل من ساهم في تحقيق هذا التألق الإفريقي من لاعبين ومدربين وطاقم تقني وطبي وإداري، وكذا رئيس ومسيري الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وإذ نحثكم على الاستمرار بنفس روح المثابرة والعمل الجاد في الملتقيات المقبلة، فإننا ندعو الله تعالى لكم بالمزيد من التألق والتوفيق، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا”.

وتابع صاحب الجلالة “ونود بهذه المناسبة السعيدة أن ننوه، بكل فخر، بالأداء الرفيع لأشبالنا خلال هذه البطولة، وبما أبانوا عنه من مهارات فنية وتقنية عالية، وروح وطنية سامية نالت إعجاب وتقدير الجماهير الشغوفة التي تابعت أطوار هذا الملتقى الكروي القاري الذي استضافته بلادنا بما هو معهود فيها من بالغ الحفاوة والترحيب وحسن التنظيم”.

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