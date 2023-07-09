Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Shabab - KSU Stadium, Riyadh, Saudi Arabia - May 23, 2023 Al Nassr's Cristiano Ronaldo in action REUTERS/Ahmed Yosri

رونالدو في الصدارة.. “أعلى الرواتب” في دوري روشن السعودي

2023-07-09 / 09:20
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هبة بريس _ رياضة

تصدر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائمة أعلى رواتب اللاعبين في دوري روشن السعودي.

ونشر حساب “هاشتاق السعودية” إنفوغراف يشمل أعلى 9 لاعبين أجرا، حيث تصدر رونالدو أعلى راتب بقيمة 200 مليون يورو (219 مليون دولار) سنويا.

وجاء في المركز الثاني اللاعب، نغولو كانتي، براتب قيمته 100 مليون يورو (110 ملايين دولار)، والمركز الثالث، النجم الفرنسي الجزائري، كريم بنزيمة، براتب 51 مليون يورو (56 مليون دولار).

وجاءت المراكز الأخرى تواليا، اللاعب، روبن نيفيز، 50 مليون يورو، واللاعب، كاليدو كوليبالي، 33 مليون يورو، واللاعب، روبيرتو فيرمينو، 20 مليون يورو، واللاعب، مارسيلو بروزوفيتش، 20 مليون يورو، واللاعب، جواو جوتا، 12 مليون يورو، واللاعب، إدوارد ميندي، 11 مليون يورو.

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