طقس الأحد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2023-07-09 / 09:00
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا بالمنطقة الشرقية، ملوية، السايس، السهول الداخلية لغرب الاطلس، الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية وسحب منخفضة جوار السواحل الشمالية والوسطى، فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا مع قطرات ورعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والمناطق المجاورة، مع تناثر حبات من الغبار أو الرمال بكل من جنوب البلاد، الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي، السواحل الوسطى، منطقة الأطلس، الجنوب الشرقي وغرب الأقاليم الجنوبية.
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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و 32 درجة بأقصى الجنوب، الجنوب الشرقي وأقصى جنوب المنطقة الشرقية. وستكون ما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا خصوصا بالشمال، الوسط والشمال الشرقي.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وبوجدور، وهائجا بجنوب المحيط الأطلسي

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