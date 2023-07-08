إنزكان : وفاة شابة بعد سرقة هاتفها النقال من طرف ” لص”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتهت حياة شابة عشرينية ، بشكل حزين لمن عاين الواقعة التي دارت فصولها بمنطقة التمسية عمالة إنزكان ، بعد أن تعرضت هي ووالدتها ل ” الكريساج ” من طرف لص، الذي تمكن من سلبها هاتفها النقال ، لتصاب بحالة هستيرية، اغمي عليها حينها.

وقد تم نقلها للمستشفى المحلي بإنزكان لتلقي العلاج، لكن وافتها المئية بشكل حزين .

هذا ويسابق المركز الترابي للدرك الملكي بمنطقة التمسية الزمن من أجل تحديد هوية المشتبه فيه، فيما تم إيداع جثة الفتاة مستودع الأموات لتشريح طبي بتعليمات من النيابة العامة.

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