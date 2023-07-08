المنتخب الوطني يفوز على مصر ويتوج بلقب كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة
هبة بريس : رياضة
توج المنتخب الوطني المغربي بلقب كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة بعد فوزه على المنتخب المصري بهدفين لواحد، في مباراة النهائي التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب مولاي عبد الله بالرباط.
المنتخب المصري كان السباق إلى التهديف عبر اللاعب محمود حسن في الدقيقة 10، وأدرك يانيس بكراوي التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 37، بينما سجل أسامة تيرغالين الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة 105.
وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية وقتها الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ولعب المنتخب المصري بنقص عددي منذ الدقيقة 18 بعدما تلقى لاعبه محمود حسن بطاقة حماء مباشرة إثر تدخل خشن في حق عبد الصمد الزلزولي.
ومعلوم أن المنتخب الوطني كان قد ضمن تأهله إلى الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024 في وقت سابق.
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12 تعليقات
اللاعب المصري كان يستهدف قدم اللاعب المغربي الزلزولي لينال منه كما نالوا من اللاعب الكبير محمد التيمومي
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
القجع لابد ان يغير المدرب قبل الالعاب الأولمبية لان المنتخب يلعب بلامدرب .مدرب محدود.هناك لاعبون في المستوى لكن المدرب دون المستوى المطلوب.
شكرا اللعب سامة ترغيلين على هدف الفوز..
لاعبين في المستوى وأداء لابأس به..
ضربة قاضية للمصريين هنيئا لنا بهذا الفوز المستحق..
الحمد لله الكرة المغربية وصلت العالمية..
عبد الصمد الزلزولي كان مستهدف طول المبارة لولا الألطاف الإلهية لكانت الكارثة..
شكرا لكل الطاقم الفني والإداري المشرف على اللاعبيين..
أبطال أفريقيا الاقوياء..
كل الاحترام والتقدير للمنتخب الوطني المغربي..
نتمنى ان يتكرر هذا المشهد مع المنتخب الوطني المغربي للكبار لنيل الكأس الإفريقي..
مليون مبروك للمنتخب الوطني المغربي أقل من 23 سنة..