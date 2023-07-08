المنتخب الوطني يفوز على مصر ويتوج بلقب كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

هبة بريس : رياضة

توج المنتخب الوطني المغربي بلقب كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة بعد فوزه على المنتخب المصري بهدفين لواحد، في مباراة النهائي التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

المنتخب المصري كان السباق إلى التهديف عبر اللاعب محمود حسن في الدقيقة 10، وأدرك يانيس بكراوي التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 37، بينما سجل أسامة تيرغالين الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة 105.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية وقتها الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ولعب المنتخب المصري بنقص عددي منذ الدقيقة 18 بعدما تلقى لاعبه محمود حسن بطاقة حماء مباشرة إثر تدخل خشن في حق عبد الصمد الزلزولي.

ومعلوم أن المنتخب الوطني كان قد ضمن تأهله إلى الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024 في وقت سابق.

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