المنتخب الوطني يفوز على مصر ويتوج بلقب كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

2023-07-08 / 23:42
0

هبة بريس : رياضة

توج المنتخب الوطني المغربي بلقب كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة بعد فوزه على المنتخب المصري بهدفين لواحد، في مباراة النهائي التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

المنتخب المصري كان السباق إلى التهديف عبر اللاعب محمود حسن في الدقيقة 10، وأدرك يانيس بكراوي التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 37، بينما سجل أسامة تيرغالين الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة 105.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية وقتها الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ولعب المنتخب المصري بنقص عددي منذ الدقيقة 18 بعدما تلقى لاعبه محمود حسن بطاقة حماء مباشرة إثر تدخل خشن في حق عبد الصمد الزلزولي.

ومعلوم أن المنتخب الوطني كان قد ضمن تأهله إلى الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024 في وقت سابق.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حموشي يقف على الترتيبات الأمنية قبيل نهائي كأس افريقيا لأقل من 23 سنة

حموشي يقف على الترتيبات الأمنية قبيل نهائي كأس افريقيا…

2023-07-08 / 20:40
Photo of تشكيلة المنتخب الوطني أمام مصر في نهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

تشكيلة المنتخب الوطني أمام مصر في نهائي كأس أفريقيا…

2023-07-08 / 19:46
Photo of مبابي: “باريس سان جيرمان فريق منقسم واللعب له لا يساعدني”

مبابي: “باريس سان جيرمان فريق منقسم واللعب له لا…

2023-07-08 / 14:44
Photo of كأس العرش .. الجامعة تحدد موعد انطلاق مباراتي نصف النهائي

كأس العرش .. الجامعة تحدد موعد انطلاق مباراتي نصف…

2023-07-08 / 13:20
Photo of برشلونة يتحرك لتجديد عقد لامين يامال لـ5 سنوات

برشلونة يتحرك لتجديد عقد لامين يامال لـ5 سنوات

2023-07-08 / 11:51
Photo of أنس جابر: “لا تخبروا زوجي..لكنني استمتعت بمقابلة ومعانقة بيكام”

أنس جابر: “لا تخبروا زوجي..لكنني استمتعت بمقابلة ومعانقة بيكام”

2023-07-08 / 10:55
Photo of رئيس “الكاف” يشيد بالملاعب والبنيات التحتية للمغرب

رئيس “الكاف” يشيد بالملاعب والبنيات التحتية للمغرب

2023-07-08 / 09:30
Photo of خلال 45 دقيقة فقط.. أُنس جابر تهزم باي في ويمبلدون

خلال 45 دقيقة فقط.. أُنس جابر تهزم باي في…

2023-07-07 / 22:20
Photo of آرسنال يوقع عقدا طويل الأمد مع ساليبا

آرسنال يوقع عقدا طويل الأمد مع ساليبا

2023-07-07 / 21:50
Photo of منتخب مالي يضمن مقعده في أولمبياد باريس 2024

منتخب مالي يضمن مقعده في أولمبياد باريس 2024

2023-07-07 / 21:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق