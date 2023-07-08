توقيع اتفاقية تهم تشغيل العمال الزراعيين الموسميين المغاربة في فرنسا

2023-07-08 / 22:00
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هبة بريس - متابعة

وقعت أكبر نقابة زراعية فرنسية ومكتب الهجرة الفرنسي ووكالة التشغيل المغربية اتفاقية من أجل “تسهيل الاستعانة بالعمال الزراعيين الموسميين المغاربة” في مزارع فرنسية.

وأعلنت النقابة الفرنسية أمس الجمعة ،أن “هذه الخطوة تندرج ضمن الرغبة في تلبية حاجات المزارعين الذين يعانون حاليا نقصا في طالبي العمل، ولا سيما للقيام بأعمال موسمية، خشية خسارة بعض المحاصيل”، وتم توقيع الاتفاق مع المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وأضافت النقابة الفرنسية “الأسس لآلية مفيدة ومسؤولة ذات هدف واضح، هو عرض إجراءات توظيف جماعي وآمن على المزارعين، يضمن في الوقت نفسه للموظفين مدخلا واندماجا وعودة إلى بلادهم في سياق منظم ومحترم”.

واستجابة لذلك استقدم المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج 900 عامل مغربي في أكتوبر 2020 من أجل “إنقاذ محاصيل” أنواع من الفاكهة، و300 عامل في دجنبر من العام نفسه للعمل في زراعة البقول والأزهار.

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