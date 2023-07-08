حموشي يقف على الترتيبات الأمنية قبيل نهائي كأس افريقيا لأقل من 23 سنة

2023-07-08 / 20:40
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هبة بريس - الرباط

حضر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومدير مراقبة التراب الوطني، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، للوقوف على الترتيبات الأمنية قبيل انطلاق المباراة النهائية في كاس إفريقيا للامم لاقل من 23 سنة التي ستجمع المنتخب الوطني امام المنتخب المصري في الساعة التاسعة ليلا .

وحرص عبد اللطيف الحموشي على تفقد جميع الترتيبات الأمنية المعتمدة في هذا الصدد، حيث قام بإجراء زيارة ميدانية للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مصحوبا بمسؤولين كبار في المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك للوقوف على مدى جاهزية مختلف مصالح الأمن لمواكبة هذا الحدث الرياضي القاري.

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