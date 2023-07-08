كاليفورنيا..ستة قتلى في تحطم طائرة رجل أعمال

هبة بريس - وكالات

لقى ستة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة رجل أعمال واحتراقها في حقل بجنوب كاليفورنيا صباح اليوم السبت.

وتحطمت الطائرة واندلعت فيها النيران بالقرب من مطار مدينة موريتا الواقعة جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.

وذكرت محطة KTLA أن الطائرة غادرت مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس، قبل أن تسقط في الحقل، حيث وصفتها بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550).

وأعلنت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث، بعد وقت قصير من العثور عليها محترقة، فيما لم يكشف عن هوية ضحايا الحادث، فيما تحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية لمعرفة أسبابه.

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