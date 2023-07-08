شاب في مقتبل العمر يضع حدا لحياته ضواحي الحسيمة

2023-07-08 / 20:02
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضع شاب في مقتبل العمر حدا لحياته شنقا ، امس الجمعة 7 يوليوز، على مستوى دوار تازروت بجماعة بني جميل ضواحي الحسيمة.

وقالت مصادر محلية، إن الهالك عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل الى غصن شجرة قرب منزله الكائن بالمنطقة المذكورة، في ظروف لازالت غامضة الى حدود كتابة هاته الأسطر .

وقد انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي الى عين المكان حيث تم معاينة جثة الهالك قبل نقلها صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة في وقت باشرت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات اقدام الشاب على الانتحار .

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