ماذا يحدث ؟..”داعش” تدفع باللاجئين الطوارق نحو حدود الجزائر

هبة بريس - وكالات

دفعت اعتداءات تنظيم داعش الإرهابي المتكررة في منطقة أزواد (شمال مالي وجنوب الجزائر ) بآلاف اللاجئين الطوارق إلى الأقاليم والمناطق الشمالية صوب الحدود الجزائرية حيث وصل قرابة عشرة آلاف من الناجيين الهاربين من التنظيم الأشرس في منطقة الساحل.

وقد وصل حتى الآن أكثر من سبعة آلاف نازح بدأوا في التوارد منذ الشتاء الماضي إلى بلدية “تينزواتن” التابعة لدائرة “آبيبرا” بمقاطعة كيدال.

ومنذ رحيل القوات الفرنسية قبل عامين، وإعلان قوات الأمم المتحدة “مينوسما” الرحيل مؤخرا عن المنطقة، استغلت التنظيمات المتطرفة (داعش، والقاعد وفروعها المتعددة) الفراغ الأمني وقاموا بهجمات متتابعة لم تتوقف خاصة في منطقة “مينكا” القريبة من أخطر مثلث حدودي في المنطقة، والواقع بين مالي والنيجر وبوركينافاسو، دافعة بآلاف اللاجئين نحو البلدان المجاورة سيما الجزائري التي قتل عشرات جنودها مؤخرا في اشتباكات بالمنطقة .

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