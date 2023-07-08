المغرب يحتج رسميا ضد مخطط الجزائر السطو على قفطان “النطع الفاسي” أمام اليونيسكو

هبة بريس - الرباط

احتجت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى اليونيسكو، بشكل رسمي ، ضد محاولة الجزائر السطو على القفطان المغربي ،بعد تقديم الجارة الشرقية ملف تسجيل القفطان كتراث لا مادي جزائري.

وكشفت مصادر دبلوماسية ، ان الجزائر اعتمدت أسلوبا تدليسيا للسطو على ققطان النطع الفاسي المغربي وتسجيله لدى منظمة اليونسكو كتراث لامادي جزائري وهي المحاولة التي تصدت لها البعثة المغربية بتنسيق مع وزارة الثقافة .

ويعد قفطان النطع من التراث الفاسي المغربي اللامادي، مخدوم بثوب المخمليه ( الموبره أو القطيفه ) و مطروز بالخيوط الذهبيه و الحرير و لا يزال نوعا محبوبا و مُقبلا عليه من طرف المغربيات لحد الآن.

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