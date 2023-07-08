المغرب يحتج رسميا ضد مخطط الجزائر السطو على قفطان “النطع الفاسي” أمام اليونيسكو

2023-07-08 / 18:58
11
هبة بريس - الرباط

احتجت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى اليونيسكو، بشكل رسمي ، ضد محاولة الجزائر السطو على القفطان المغربي ،بعد تقديم الجارة الشرقية ملف تسجيل القفطان كتراث لا مادي جزائري.

وكشفت مصادر دبلوماسية ، ان الجزائر اعتمدت أسلوبا تدليسيا للسطو على ققطان النطع الفاسي المغربي وتسجيله لدى منظمة اليونسكو كتراث لامادي جزائري وهي المحاولة التي تصدت لها البعثة المغربية بتنسيق مع وزارة الثقافة .

ويعد قفطان النطع من التراث الفاسي المغربي اللامادي، مخدوم بثوب المخمليه ( الموبره أو القطيفه ) و مطروز بالخيوط الذهبيه و الحرير و لا يزال نوعا محبوبا و مُقبلا عليه من طرف المغربيات لحد الآن.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنزكان : وفاة شابة بعد سرقة هاتفها النقال من طرف ” لص”

إنزكان : وفاة شابة بعد سرقة هاتفها النقال من…

2023-07-08 / 23:21
Photo of الحسيمة ..قفزة خطيرة ترسل شابا الى قسم المستعجلات

الحسيمة ..قفزة خطيرة ترسل شابا الى قسم المستعجلات

2023-07-08 / 23:04
Photo of أكثر من 5 آلاف موظف شرطة لتأمين نهائي كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة

أكثر من 5 آلاف موظف شرطة لتأمين نهائي كأس…

2023-07-08 / 22:07
Photo of توقيع اتفاقية تهم تشغيل العمال الزراعيين الموسميين المغاربة في فرنسا

توقيع اتفاقية تهم تشغيل العمال الزراعيين الموسميين المغاربة في…

2023-07-08 / 22:00
Photo of همت التعاون في مجال المياه ..نزار بركة يجري سلسلة مباحثات ثنائية مع وزراء ومسؤولين دوليين

همت التعاون في مجال المياه ..نزار بركة يجري سلسلة…

2023-07-08 / 21:19
Photo of الجيش المغربي سيعزز قدراته الدفاعية عبر هذا النوع من الأسلحة المتطورة

الجيش المغربي سيعزز قدراته الدفاعية عبر هذا النوع من…

2023-07-08 / 19:30
Photo of تارودانت : 5حفلات موسيقية تَفْتَتح فعاليات الدّورة الثّانية من المهرجان الدّولي للفنون الشّعبية

تارودانت : 5حفلات موسيقية تَفْتَتح فعاليات الدّورة الثّانية من…

2023-07-08 / 18:34
Photo of اذاعة ألمانية تفكك خيوط العلاقة بين جبهة البوليساريو والجماعات الارهابية

اذاعة ألمانية تفكك خيوط العلاقة بين جبهة البوليساريو والجماعات…

2023-07-08 / 18:09
Photo of بعد غضبته بالدريوش.. هل سيُفاجئ آيت الطالب قطاع الصحة بسطات؟

بعد غضبته بالدريوش.. هل سيُفاجئ آيت الطالب قطاع الصحة…

2023-07-08 / 16:56
Photo of أكاديمية سوس ماسة : أزيد من 9 الاف ورقة إمتحان بكالوريا أعيد تصحيحها

أكاديمية سوس ماسة : أزيد من 9 الاف ورقة…

2023-07-08 / 12:48

‫11 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق