المغرب يحتج رسميا ضد مخطط الجزائر السطو على قفطان “النطع الفاسي” أمام اليونيسكو
هبة بريس - الرباط
احتجت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى اليونيسكو، بشكل رسمي ، ضد محاولة الجزائر السطو على القفطان المغربي ،بعد تقديم الجارة الشرقية ملف تسجيل القفطان كتراث لا مادي جزائري.
وكشفت مصادر دبلوماسية ، ان الجزائر اعتمدت أسلوبا تدليسيا للسطو على ققطان النطع الفاسي المغربي وتسجيله لدى منظمة اليونسكو كتراث لامادي جزائري وهي المحاولة التي تصدت لها البعثة المغربية بتنسيق مع وزارة الثقافة .
ويعد قفطان النطع من التراث الفاسي المغربي اللامادي، مخدوم بثوب المخمليه ( الموبره أو القطيفه ) و مطروز بالخيوط الذهبيه و الحرير و لا يزال نوعا محبوبا و مُقبلا عليه من طرف المغربيات لحد الآن.
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11 تعليقات
علاء النظام الجزائري يزداد كل مرة ..
يجب محاكمة المسؤولين الجزائريين الأغبياء اللصوص..
سرقة منتوج ثقافي عريق . المغرب سيد دول المغرب العربي..
يجب رفع دعوى للمحكمة العليا الدولية..
نظام حاقد وغبي ويمكن العداء للوحدة الترابية للمملكة المغربية..
اللهم احفظ بلدنا المغرب من الأعداء..
سرقة الموروث الثقافي يعد جريمة شنعاء..
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم إنا هذا لمنكر..
المغرب له تاريخ عريق تعاقب على حكمه حظارات..
الحمد لله المغرب في تقدم مستمر رغم كيد الكائدين..
الى النظام الفاشل الجزائري. اتركوا المغرب والمغاربة ..