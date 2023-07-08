الجيش المغربي سيعزز قدراته الدفاعية عبر هذا النوع من الأسلحة المتطورة

2023-07-08 / 19:30
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف موقع مختص في الصناعات الدفاعية الحربية، أن الجيش المغربي سيعزز ترسانته الحربية بنوع جديد من الأسلحة المتطورة من صنع إسرائيلي من نوع صاروخ كروز قصير المدى طراز “دليلة- Delilah”، لطائراته المقاتلة ، بعدما أصبحت الأسلحة العبرية خيارا جادا للمملكة، عقب التقارب الحاصل بين الرباط وتل أبيب منذ توقيع اتفاقية أبراهام الثلاثية.

الموقع نفسه ضاف أن “المملكة في طور التفاوض مع شركةElbit Systems الإسرائيلية، من أجل شراء هذا الصاروخ الأول من نوعه في ترسانة الجيش المغربي، وهو عبار عن “صاروخ إلكتروني ضوئي يصل مداه إلى 250 كيلومترا، ويحمل رأسا حربيا يبلغ وزنها 30 كيلوغراما”.

كما تابع الموقع ذاته أنه “تم تطوير الصاروخ في الأصل ليكون شريكًا جويًا، ليصبح أحد أنظمة الأسلحة الإسرائيلية الأكثر تقدمًا التي تطلق من الجو”.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب فكر، سابقا، في تعزيز نظام دفاعه الجوي متوسط المدى، عبر اختيار نظام “سبايدر” الإسرائيلي.

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‫2 تعليقات

  1. هذا عمل جيد الله يبارك وينصر قواتنا المسلحة الملكية على اعداء وحدتنا الترابية عاش المملكة المغربية والصحراء مغربية

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