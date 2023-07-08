وزان تهتز على وقع جــ..ـريمة قــ..ــل جندي متقاعد والدرك يوقف ستة أشخاص
هبة بريس - مكتب طنجة
اهتزت جماعة سيدي رضوان بضواحي وزان، أمس الجمعة، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها جندي متقاعد.
وبحسب مصادر محلية ، فقد تطور خلاف نشب بين الضحية وعدد من الأشخاص الى شجار انتهى بجريمة قتل بعد تلقي الضحية ضربات قاتلة بواسطة هراوات .
وقد أسفرت أبحاث مصالح الدرك الملكي ،عن تحديد هويات المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم على أنظار العدالة .
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8
0
9 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.نتمنى القبض على الجناة..
على القضاء تشديد العقوبة السجنية عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم..
اللهم ارحمه واغفر له..
على الشباب الابتعاد عن الخلافات الفارغة التي تؤدي في بعض الاحيان الى الوفاة وإزهاق ارواح بريئة..
انا لله وانا اليه راجعون..
شكرا الدرك الملكي على هاته الالتفاتة الرائعة..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا يارب العالمين..
مشكورين جهاز الدرك الملكي على القبض على الجناة ..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الوفاة..