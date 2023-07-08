وزان تهتز على وقع جــ..ـريمة قــ..ــل جندي متقاعد والدرك يوقف ستة أشخاص

2023-07-08 / 18:32
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هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت جماعة سيدي رضوان بضواحي وزان، أمس الجمعة، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها جندي متقاعد.

وبحسب مصادر محلية ، فقد تطور خلاف نشب بين الضحية وعدد من الأشخاص الى شجار انتهى بجريمة قتل بعد تلقي الضحية ضربات قاتلة بواسطة هراوات .

وقد أسفرت أبحاث مصالح الدرك الملكي ،عن تحديد هويات المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم على أنظار العدالة .

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‫9 تعليقات

  4. على الشباب الابتعاد عن الخلافات الفارغة التي تؤدي في بعض الاحيان الى الوفاة وإزهاق ارواح بريئة..

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