وزان تهتز على وقع جــ..ـريمة قــ..ــل جندي متقاعد والدرك يوقف ستة أشخاص

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت جماعة سيدي رضوان بضواحي وزان، أمس الجمعة، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها جندي متقاعد.

وبحسب مصادر محلية ، فقد تطور خلاف نشب بين الضحية وعدد من الأشخاص الى شجار انتهى بجريمة قتل بعد تلقي الضحية ضربات قاتلة بواسطة هراوات .

وقد أسفرت أبحاث مصالح الدرك الملكي ،عن تحديد هويات المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم على أنظار العدالة .

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 8 0