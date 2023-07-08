وهبي: سنواصل دعم الحريات ورفع الحجر والبؤس والوصاية على المرأة المغربية
أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن حزبه يعد من أكثر الأحزاب احتراما لثوابت الأمة المغربية، وللقيم والتربية الأصيلة للمغاربة.
وشدد وهبي في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب، المنعقد يومه السبت، على أن حزبه سيواصا دعم الحريات وحقوق الإنسان، وسيعمل على تحرير العقل المغربي من الخرافات السياسية، ورفع الحجر والبؤس والوصاية على المرأة المغربية الحرة، وسيعمل على إعطائها المكانة التي يرتضيها لها الله والأديان والقوانين والطبيعة.
وأضاف وهبي، أن حزب “الجرار” مع حقوق المرأة كاملة وشاملة، وضد زواج واغتصاب الطفلات القاصرات، ومع صيانة حق الطفلات في التمدرس، ومع حق المرأة المغربية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه هي المواقف الحقوقية الواضحة للحزب التي سيناضل مع رفقائه في التحالف الحكومي الحالي، ومع أصدقائه الحداثيين خارج الحكومة، ومع كل الحقوقيين والقوى الحية، والفعاليات المتنورة من مختلف المشارب، لتنزيلها وفق مقاربة تشاركية عميقة.
8 تعليقات
مسيلمة الكذاب هذا
ياسيد وهبي على اي حقوق المرأة المغربية تتحدث إنها مجرد كلام حبر على ورق فقط ومسرحية تمثلونها أمام الرأي العام المحلي والعالمي.
رفع الحجر والبؤس عن المرأة هي أن لا نرى متسولات في الشوارع. ولا متشردات. ازقة نقية عوض ان نراها مكتظة بالازبال والأوساخ.يامن يدعون الإصلاح وهم في حد ذاتهم غير صالحين.
أين هي الحريات انها حريات متناقضة مع الدين الاسلامي نحن أصلا ليس لدينا الحريات الفردية لأن المرأة المغربية محرومة من حقوقها كاملة..
ما كفايا استنهار بنفسيتنا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم نعاني ونؤدي الثمن والآن تتحدثون عن الحريات وحقوق المرأة المغربية.
ياسيد وهبي كل كلامك على صواب ولكن دائما يبقى السؤال مطروح للنقاش بدون فائدة ، المرأة المغربية لحد الآن لم تتوصل بحقوقها الكاملة كسبيل المثال المرأة القروية وهذا خير الكلام ما قل ودل.
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية حقوق المرأة المغربية فلا داعي للتفسير لنا ياسيد وهبي ما كفايا ما فعلته لنا في تصحيح أوراق امتحان
يجب مراجعة جميع حقوق المرأة مافيها التعويضات العائلية وحالة الإجتماعية التي تعيشها المرأة المغربية المطلقة والارامل