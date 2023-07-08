بينها تناول الآيس كريم… إيطاليا تفرض قيودا صارمة على السياح
هبة بريس - وكالات
يواجه السياح غرامة قدرها 500 دولار لخرقهم قائمة جديدة لقواعد آداب السلوك على شواطئ إيطاليا، تشمل تناول الآيس كريم والشطائر.
وصُدم سكان وسياح سانت أنتيوكو، وهي بلدة تقع على جزيرة تحمل الاسم نفسه في جنوب سردينيا، من قائمة تضم 23 نشاطا محظورا على الشاطئ.
وتشمل القائمة ممارسة الرياضة واستخدام الحجارة لتثبيت مظلة الشمس وتناول أي نوع من الطعام، وحظر إقامة الخيام أو المظلات.
وانتقد السكان ووسائل الإعلام في المدينة القيود، التي وضعها إجنازيو لوتشي، رئيس بلدية سانت أنتيوكو، خاصة أن البلدة وجهة شهيرة للسياح الأجانب والإيطاليين.
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11 تعليقات
و بذلك يفقد مفهوم السياحة أبسط مدلول له ، كان على المسؤولين فقط وضع التجهيزات الضرورية و الإشارات التحسيسية لتمكين الساءح من عدم تلويث الشاطئ
هذه السلوكات الغير الأخلاقية عندنا بكثرة في شواطئنا بالمعرب وخاصة شاطئ بالدار البيضاء إنها الفوضي. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أحسن ما فعلته ايطاليا نتمنى أن تطبق بالمغرب ولاسيما في شواطئ المدن الكبرى.
يجب احترام الشواطئ في عدم رمي الازبال بها حتى يصبح شاطىء نظيف بدون ازبال.
بهذه الغرامة المالية من أجل عدم رمي الازبال إيطاليا اعطت درسا لكل من سولت له نفسه بفعل هذه السلوكات اللاخلاقية ونتمنى مثلها في المغرب.
حدث ولا حرج شواطيء المغرب من رمي الازبال والزجاج والبلاستيك وغيرها والمسؤول الوحيد هو المواطن المغربي الذي لاضمير له .
عدم التربية الخلقية وعدم وجود ضمير حي للأسف الشديد .
الاكتضاض بالشواطئ هو من مسبب الاسباب الرئيسية في ثلوت الشواطئ وعدم المراقبة المستمرة بها والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه الشواطئ ووضع الغرامات المالية حتى لا تكرر هذه الأفعال اللاخلاقية.
ليس السائح من يتحمل المسؤولية في نظافة الشواطئ وانما المواطن داخل البلاد له دور كبير في نظافة الشواطئ وهذا هو رأي ..
ثلوت الشواطئ يرجع إلى سلوكات المواطنين وميت ضمائرهم.
نتمنى مثل هذه الغرامة المالية أن تطبق على المواطنين المغاربة.