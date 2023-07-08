بنك المغرب: ارتفاع الدرهم مقابل الدولار

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,97 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 1,33 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 28 يونيو إلى 05 يوليوز الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 344,8 مليار درهم بتاريخ 28 يونيو 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 1 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 5,3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع نفسه، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 117,3 مليار درهم، من بينها 50,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و 43,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و 23,7 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق ما بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي، ما بين 3 و5 يوليوز، ما مجموعه 5,5 مليار درهم وبلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 3 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض بتاريخ 05 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 06 يوليوز)، ما مجموعه 37,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,8 في المائة خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 05 يوليوز، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 8,9 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعي “البترول والغاز” بنسبة 4,9 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 2,5 في المائة. وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعي “شركات التوظيف العقاري”، و”التأمينات” بنسب بلغت تواليا 1,8 و1,5 في المائة. أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 228 مليون درهم، مقابل 2,2 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 68,2 مليون درهم، بعد 432,2 مليون درهم.

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