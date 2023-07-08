هند زيادي: “الصور التي جمعتني بزهير البهاوي مجرد ترويج للفيديو كليب”
نجلاء مزيان : هبة بريس
نفت الفنانة المغربية هند زيادي الأخبار المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي حول وجود علاقة حب بينها و بين الفنان زهير البهاوي.
وأكدت زيادي في تصريحها لجريدة هبة بريس أن الصور التي جمعتها بالبهاوي تم التقاطها أثناء تصوير فيديو كليب أغنية “Follow” و هي مجرد ترويج للعمل.
وكشفت المتحدثة ذاتها عن الصعوبات التي واجهتهما خلال تصوير الفيديو كليب بدولة الكوت ديفوار، مبرزة أن تقلبات الجو كان أبرزها.
و عن فكرة الولوج إلى عالم التمثيل، صرحت هند أنها ليست ضد الفكرة، في إشارة منها أنها تنتظر الدور المناسب.
وجدير بالذكر أن follow هي آخر إصدارات هند زيادي و زهير البهاوي، و هي من كلمات زهير نفسه، و ألحان و توزيع بلال أفريكانو، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب الذي صور بدولة الكوت ديفوار، المخرج عمر العمراني.
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