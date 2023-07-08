فرنسا تعترض على تقارير الأمم المتحدة حول “تظاهرات نائل”

هبة بريس - وكالات

أبدت فرنسا، السبت، اعتراضا على تصريحات للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت باستخدام القوة المفرطة أثناء قمع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب الجزائري الأصل نائل بنيران شرطي فرنسي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن تصريحات خبراء الأمم المتحدة “مبالغ فيها” و”لا أساس لها”، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وأضافت أن “إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا”، مشددة على أن “مكافحة تجاوزات التدقيق” المرتبطة بالملامح “تكثفت”.

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