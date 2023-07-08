فرنسا تعترض على تقارير الأمم المتحدة حول “تظاهرات نائل”

2023-07-08 / 13:50
2
هبة بريس - وكالات

أبدت فرنسا، السبت، اعتراضا على تصريحات للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت باستخدام القوة المفرطة أثناء قمع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب الجزائري الأصل نائل بنيران شرطي فرنسي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن تصريحات خبراء الأمم المتحدة “مبالغ فيها” و”لا أساس لها”، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وأضافت أن “إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا”، مشددة على أن “مكافحة تجاوزات التدقيق” المرتبطة بالملامح “تكثفت”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضمنهم شاكيرا وأوبرا.. هؤلاء أول المشاهير المنضمين لتطبيق ثريدز

ضمنهم شاكيرا وأوبرا.. هؤلاء أول المشاهير المنضمين لتطبيق ثريدز

2023-07-08 / 17:18
Photo of بينها تناول الآيس كريم… إيطاليا تفرض قيودا صارمة على السياح

بينها تناول الآيس كريم… إيطاليا تفرض قيودا صارمة على…

2023-07-08 / 16:42
Photo of بايدن: أمريكا دمرت آخر أسلحتها الكيماوية

بايدن: أمريكا دمرت آخر أسلحتها الكيماوية

2023-07-08 / 15:15
Photo of ايلون ماسك: “تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور”

ايلون ماسك: “تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور”

2023-07-08 / 11:33
Photo of فرنسا.. مسيرات احتجاج سلمي ضد عنف الشرطة بعدد من المدن

فرنسا.. مسيرات احتجاج سلمي ضد عنف الشرطة بعدد من…

2023-07-08 / 09:15
Photo of بعد مقتل نائل.. لجنة أممية تدعو فرنسا لحظر العنصرية الاحتجاجات

بعد مقتل نائل.. لجنة أممية تدعو فرنسا لحظر العنصرية…

2023-07-07 / 23:22
Photo of بحكم قضائي.. رموز “الإيموجي” ملزمة في العقود

بحكم قضائي.. رموز “الإيموجي” ملزمة في العقود

2023-07-07 / 22:50
Photo of “القضاء الفرنسي” يقرر محاكمة المفكر الإسلامي طارق رمضان

“القضاء الفرنسي” يقرر محاكمة المفكر الإسلامي طارق رمضان

2023-07-07 / 22:10
Photo of ” قيس “يقيل موظفة أوهمته بإمكان استرداد مليارات الدولارات

” قيس “يقيل موظفة أوهمته بإمكان استرداد مليارات الدولارات

2023-07-07 / 22:05
Photo of واشنطن ترجح انضمام السويد للناتو في “مستقبل غير بعيد”

واشنطن ترجح انضمام السويد للناتو في “مستقبل غير بعيد”

2023-07-07 / 20:40

‫2 تعليقات

  1. Little macron a fait de la France une poubelle européenne en matière des droits humains, le pire, cet énergumène se veut un donneur de leçon. Pauvre type, inculte et totalement incompétent. Tout ce qu’il touche part en vrille.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق