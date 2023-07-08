أصالة :”رغم اختلاف اللهجة إلا أن المغاربة أكثر ناس يفهموني”

نجلاء مزيان : هبة بريس

كشفت النجمة السورية أصالة نصري خلال ندوتها الصحفية التي أقيمت على هامش حفلتها التي جمعتها بالقيصر كاظم الساهر، عن سبب العلاقة القوية التي تربطها بالمغرب.

و قالت نصري :” تربطني علاقة كثير قوية مع المغرب و أهل المغرب، لأنه رغم فرق اللهجة بين الشامي و المغربي إلا أنو أكثر ناس يفهموني حتى قبل ما أحكي قصة، و أصحابي من بداية حياتي كانو من أهل المغرب”.

و واصلت النجمة السورية :”أهل المغرب يتمتعون بالتلقائية و البساطة و الحب للحياة و الحب للناس، فهذا السبب لي خلاني يجمعني فيهم علاقة قوية”.

و أضافت المتحدث ذاتها :”و من سنين صرنا أنا و أسماء أكثر من الأخوات لدرجة ما بعرف مين بحب أكثر اخوتي أماني وريم ولا أسماء”، في إشارة منها أنها سوف تكرر تجربة الديو مع لمنور خاصة بعد نجاح “سيد الغرام”.

و في الأخير تحدثت نصري عن إطلالتها التي تميزت بالقفطان المغربي، معربة عن إعجابها الكبير بهذا الزي المغربي المميز.

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