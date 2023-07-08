أصالة :”رغم اختلاف اللهجة إلا أن المغاربة أكثر ناس يفهموني”
كشفت النجمة السورية أصالة نصري خلال ندوتها الصحفية التي أقيمت على هامش حفلتها التي جمعتها بالقيصر كاظم الساهر، عن سبب العلاقة القوية التي تربطها بالمغرب.
و قالت نصري :” تربطني علاقة كثير قوية مع المغرب و أهل المغرب، لأنه رغم فرق اللهجة بين الشامي و المغربي إلا أنو أكثر ناس يفهموني حتى قبل ما أحكي قصة، و أصحابي من بداية حياتي كانو من أهل المغرب”.
و واصلت النجمة السورية :”أهل المغرب يتمتعون بالتلقائية و البساطة و الحب للحياة و الحب للناس، فهذا السبب لي خلاني يجمعني فيهم علاقة قوية”.
و أضافت المتحدث ذاتها :”و من سنين صرنا أنا و أسماء أكثر من الأخوات لدرجة ما بعرف مين بحب أكثر اخوتي أماني وريم ولا أسماء”، في إشارة منها أنها سوف تكرر تجربة الديو مع لمنور خاصة بعد نجاح “سيد الغرام”.
و في الأخير تحدثت نصري عن إطلالتها التي تميزت بالقفطان المغربي، معربة عن إعجابها الكبير بهذا الزي المغربي المميز.
2 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون
شكون هي هاد أصالة