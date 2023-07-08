كأس العرش .. الجامعة تحدد موعد انطلاق مباراتي نصف النهائي

2023-07-08 / 13:20
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هبة بريس

تقام مباراتي نصف نهائي كأس العرش لكرة القدم (موسم 2021-2022)، يوم الأحد 09 يوليوز، بين الغريمين الوداد والرجاء في ديربي حاسم، ومواجهة مثيرة بين نهضة بركان والفتح الرياضي.

وحددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعد انطلاق مباراتي نصف النهائي كما يلي:

الوداد الرياضي – الرجاء الرياضي، المركب الرياضي محمد الخامس، السادسة مساء
نهضة بركان – الفتح الرياضي، ملعب فاس الكبير، التاسعة ليلا

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‫10 تعليقات

  4. وتبقى روح رياضية وطنية شاملة المصداقية والشفافية والتوفيق للجميع بدون استثناء.

  5. أتمنى أن تمر المباراة في أحسن الظروف بدون شغب الملاعب الرياضية والتوفيق للجميع.

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