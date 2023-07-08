كأس العرش .. الجامعة تحدد موعد انطلاق مباراتي نصف النهائي
هبة بريس
الوداد الرياضي – الرجاء الرياضي، المركب الرياضي محمد الخامس، السادسة مساء
تقام مباراتي نصف نهائي كأس العرش لكرة القدم (موسم 2021-2022)، يوم الأحد 09 يوليوز، بين الغريمين الوداد والرجاء في ديربي حاسم، ومواجهة مثيرة بين نهضة بركان والفتح الرياضي.
وحددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعد انطلاق مباراتي نصف النهائي كما يلي:
الوداد الرياضي – الرجاء الرياضي، المركب الرياضي محمد الخامس، السادسة مساء
نهضة بركان – الفتح الرياضي، ملعب فاس الكبير، التاسعة ليلا
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10 تعليقات
اتمنى الفوز لمن يستحق كأس العرش.
نتمنى الفوز للنهضة البركانية والحصول على كأس العرش
انشاء الله النهضة البركانية هي التي ستحرز على اللقب بكأس العرش.
وتبقى روح رياضية وطنية شاملة المصداقية والشفافية والتوفيق للجميع بدون استثناء.
أتمنى أن تمر المباراة في أحسن الظروف بدون شغب الملاعب الرياضية والتوفيق للجميع.
كلنا نحب كرة القدم المغربية ولكن بروح رياضية وتضامنية بدون شغب.
الفوز لمن يستحق وانتهى الكلام.
من حقنا نحلم بكأس العرش نحن كجمهور بركاني بإذن الله تعالى.
اللهم يسر وحقق احلام النهضة البركانية والحصول على كأس العرش.
نتمنى الفوز لمن يستحق كأس العرش بدون تلاعب في حق الاعبين.