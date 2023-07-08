ترويج الأقراص المخدرة يجر شخصا للاعتقال بسلا

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الجمعة 07 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة “بوركون” بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في مشاركته في عملية تهريب وترويج شحنة تتكون من 1800 قرص طبي مخدر، جرى حجزها خلال عملية أمنية جرى تنفيذها أول أمس الخميس بمدينة سلا.

عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله المشتبه فيه بمنطقة “الدروة” ضواحي مدينة الدار البيضاء مكنت من حجز شحنة إضافية تتكون من 1500 قرص طبي مخدر، من أنواع « Nordaz » و « Zepam ».

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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