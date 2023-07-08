ترويج الأقراص المخدرة يجر شخصا للاعتقال بسلا
تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الجمعة 07 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة “بوركون” بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في مشاركته في عملية تهريب وترويج شحنة تتكون من 1800 قرص طبي مخدر، جرى حجزها خلال عملية أمنية جرى تنفيذها أول أمس الخميس بمدينة سلا.
عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله المشتبه فيه بمنطقة “الدروة” ضواحي مدينة الدار البيضاء مكنت من حجز شحنة إضافية تتكون من 1500 قرص طبي مخدر، من أنواع « Nordaz » و « Zepam ».
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
10 تعليقات
مثل هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها يجب معاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالاعدام لأنهم دمروا شبابنا وشباتنا.
اصحاب ذوي السوابق القضائية هم الأول في ترويج المخذرات والحبوب الهولسة والكحول وغيرها من المناكر وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على السلطات القضائية التحقيق الدقيق واحالة كل من كان متورط في تجارة المخدرات والوصول بسرعة إلى رئيس العصابة ومحاكمتهم بأشد عقوبة مستحقة.
تحية وتقدير لكل عناصر الأمن الوطني وذلك راجع إلى مجهوداتهم المبذولة والسهر على حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب.
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم في تناول هذه الحبوب الهولسة والمخذرة التي تسبب في بعض الأحيان إلى الوفاة أو إلى الحالات النفسية والاضطرابات العصبية.
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاججتنبوه لعلكم تفلحون.
كل من يتجر في هذه السموم القاتلة والفتاكة والتي تسبب في تدمير العقل وكذالك تدمير مادي يجب على السلطات القضائية ان لا تتعاطف معهم وان تحكم عليهم بالاشغال الشاقة والمؤبد.
حسبنا الله ونعم انتشرت ظاهرة التجارة في المخذرات والحبوب الهولسة بكثرة ولحد الآن لم نعرف من المسؤول!!!
يجب محاربة هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي البلاد بشتى الطرق لمنع تجار المخدرات وادخالها الى المغرب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.