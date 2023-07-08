أكاديمية سوس ماسة : أزيد من 9 الاف ورقة إمتحان بكالوريا أعيد تصحيحها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كانت أكاديمية سوس ماسة، سباقة ضمن أكاديميات المملكة، في حجم عدد أوراق الممتحنين في مستوى بكالوريا التي تمت إعادة تصحيحها، بعدما قدم بشأنها الممتحنين شكايات بخصوصها في البوابة الإلكترونية التي وضعت لهذا الغرض وتمت معالجتها .

وعلمت جريدة ” هبة بريس” من مصادرها أن أزيد من 9 الاف ورقة إمتحان تم إعادة تصحيحها تمت الاستجابة خلالها لأكتر من 500 حالة تم تغيير نقطتها، خاصة في المواد العلمية (الرياضيات وعلوم الحياة والأرض والفزياء و الكمياء) .

وقد سهرت على هذه العملية بأكاديمية سوس ماسة، على مدى أسبوع كامل، لجنة مكونة من أساتذة ومفتشين متخصصين في المواد العلمية المشار لها

وقد أسفرت العملية، الاستجابة لعدة حالات تمت معالجة طلبها بعد إعادة تدقيق النقط الجزئية للورقة المصصحة. وانتقل اصحابها من وضعية راسب الى مستدرك . وحالات اخرى من مستدرك إلى ناجح وفئة ثالثة تم تغيير مميزاتها من (مستحسن الى حسن) .

فهل سارت أكاديميات التعليم بجهات المملكة، على نفس المنوال، علما أن الوزارة لم تصدر أي بلاغ في الموضوع، الذي يدخل ضمن منهجية إنصاف الممتحنين وتقويم كل الاشكالات التي تصادف التعليم ببلادنا.

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