أكاديمية سوس ماسة : أزيد من 9 الاف ورقة إمتحان بكالوريا أعيد تصحيحها

2023-07-08 / 12:48
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

كانت أكاديمية سوس ماسة، سباقة ضمن أكاديميات المملكة، في حجم عدد أوراق الممتحنين في مستوى بكالوريا التي تمت إعادة تصحيحها، بعدما قدم بشأنها الممتحنين شكايات بخصوصها في البوابة الإلكترونية التي وضعت لهذا الغرض وتمت معالجتها .

وعلمت جريدة ” هبة بريس” من مصادرها أن أزيد من 9 الاف ورقة إمتحان تم إعادة تصحيحها تمت الاستجابة خلالها لأكتر من 500 حالة تم تغيير نقطتها، خاصة في المواد العلمية (الرياضيات وعلوم الحياة والأرض والفزياء و الكمياء) .

وقد سهرت على هذه العملية بأكاديمية سوس ماسة، على مدى أسبوع كامل، لجنة مكونة من أساتذة ومفتشين متخصصين في المواد العلمية المشار لها

وقد أسفرت العملية، الاستجابة لعدة حالات تمت معالجة طلبها بعد إعادة تدقيق النقط الجزئية للورقة المصصحة. وانتقل اصحابها من وضعية راسب الى مستدرك . وحالات اخرى من مستدرك إلى ناجح وفئة ثالثة تم تغيير مميزاتها من (مستحسن الى حسن) .

فهل سارت أكاديميات التعليم بجهات المملكة، على نفس المنوال، علما أن الوزارة لم تصدر أي بلاغ في الموضوع، الذي يدخل ضمن منهجية إنصاف الممتحنين وتقويم كل الاشكالات التي تصادف التعليم ببلادنا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ترويج الأقراص المخدرة يجر شخصا للاعتقال بسلا

ترويج الأقراص المخدرة يجر شخصا للاعتقال بسلا

2023-07-08 / 12:24
Photo of احتجز مواطنا من جنسية عربية وطالب عائلته بفدية.. إيقاف شخص بوجدة

احتجز مواطنا من جنسية عربية وطالب عائلته بفدية.. إيقاف…

2023-07-08 / 10:27
Photo of بنموسى ينهي مهام المدير الاقليمي للتعليم بالفقيه بنصالح

بنموسى ينهي مهام المدير الاقليمي للتعليم بالفقيه بنصالح

2023-07-08 / 10:12
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-08 / 09:06
Photo of المكتبة الوطنية تحتضن الخزانة الخاصة للراحل محمد العربي المساري

المكتبة الوطنية تحتضن الخزانة الخاصة للراحل محمد العربي المساري

2023-07-07 / 23:37
Photo of حفل تخرج فوجين جديدين من الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

حفل تخرج فوجين جديدين من الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية…

2023-07-07 / 22:44
Photo of عصام الشرعي: مواجهة مصر في النهائي مباراة للتاريخ

عصام الشرعي: مواجهة مصر في النهائي مباراة للتاريخ

2023-07-07 / 21:05
Photo of نقابة : تعطيل “سامير” دليل على هيمنة اقتصاد الريع

نقابة : تعطيل “سامير” دليل على هيمنة اقتصاد الريع

2023-07-07 / 20:35
Photo of ” البراءة “لرئيس جهة الشرق “عبد النبي بعيوي “

” البراءة “لرئيس جهة الشرق “عبد النبي بعيوي “

2023-07-07 / 20:28
Photo of بوريطة : ملتزمون بمكافحة “المخدرات الاصطناعية”

بوريطة : ملتزمون بمكافحة “المخدرات الاصطناعية”

2023-07-07 / 19:32

تعليق واحد

  1. هل تمت اعادة عملية التصحيح ام فقط عملية اعادة جموع النقط الجزئية ….شتان بين الأمرين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق