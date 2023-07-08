أنس جابر: “لا تخبروا زوجي..لكنني استمتعت بمقابلة ومعانقة بيكام”

2023-07-08 / 10:55
4
هبة بريس - وكالات

قالت التونسية أنس جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون العام الماضي، المديح لنجم كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكام بعد لقاء بينهما هذا الأسبوع، قائلة إنه ألهمها للعب التنس ببراعة.

وأنجزت أنس مهمتها سريعا أمام الصينية باي تشوتشوان الصاعدة من التصفيات لتفوز 6-1 و6-1 خلال 45 دقيقة فقط وتتأهل للدور الثالث في ويمبلدون أمس الجمعة.

وبحسب وكالة “رويترز” أبلغت أنس الصحافيين عن مقابلة بيكام “يا له من شخص مذهل، كنت أتطلع حقا لمقابلته”.

وقالت المصنفة السادسة مازحة إنها ربما استمتعت بعناق بيكام أكثر من الفوز على باي.

وأضافت “لا تخبروا زوجي، لكنني استمتعت بالعناق بالفعل، وبالمحادثة اللطيفة جدا معه”.

وقبل ذلك قالت مازحة في تصريح لها أمام الجمهور بعد مباراتها إنها “سعدت بسماح زوجها لها بمعانقة بيكام”

وأوضحت أنها تناقشت مع قائد إنكلترا ولاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، في أمور متنوعة مثل كرة القدم والتنس بشكل عام، وعبر بيكام عن اهتمامه بمشاهدة بعض المباريات في الولايات المتحدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مبابي: “باريس سان جيرمان فريق منقسم واللعب له لا يساعدني”

مبابي: “باريس سان جيرمان فريق منقسم واللعب له لا…

2023-07-08 / 14:44
Photo of كأس العرش .. الجامعة تحدد موعد انطلاق مباراتي نصف النهائي

كأس العرش .. الجامعة تحدد موعد انطلاق مباراتي نصف…

2023-07-08 / 13:20
Photo of برشلونة يتحرك لتجديد عقد لامين يامال لـ5 سنوات

برشلونة يتحرك لتجديد عقد لامين يامال لـ5 سنوات

2023-07-08 / 11:51
Photo of رئيس “الكاف” يشيد بالملاعب والبنيات التحتية للمغرب

رئيس “الكاف” يشيد بالملاعب والبنيات التحتية للمغرب

2023-07-08 / 09:30
Photo of خلال 45 دقيقة فقط.. أُنس جابر تهزم باي في ويمبلدون

خلال 45 دقيقة فقط.. أُنس جابر تهزم باي في…

2023-07-07 / 22:20
Photo of آرسنال يوقع عقدا طويل الأمد مع ساليبا

آرسنال يوقع عقدا طويل الأمد مع ساليبا

2023-07-07 / 21:50
Photo of منتخب مالي يضمن مقعده في أولمبياد باريس 2024

منتخب مالي يضمن مقعده في أولمبياد باريس 2024

2023-07-07 / 21:03
Photo of إحصائياته وأبرز لاعبيه.. 7 معلومات عن منتخب مصر خصم أشبال الأطلس في نهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

إحصائياته وأبرز لاعبيه.. 7 معلومات عن منتخب مصر خصم…

2023-07-07 / 20:04
Photo of مورينيو يرغب في ضم النصيري لروما

مورينيو يرغب في ضم النصيري لروما

2023-07-07 / 19:07
Photo of صحيفة: محرز يوافق على عرض الأهلي السعودي

صحيفة: محرز يوافق على عرض الأهلي السعودي

2023-07-07 / 18:14

‫4 تعليقات

  1. عن ابن مسعود، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق